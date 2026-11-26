الرئيسية/اقتصادتعاون سعودي تركي في تطوير الأنظمة الدفاعية والعسكرية تستهدف المذكرة تبادل الخبرات والمعلومات والقدرات ونقل المعرفة26 نوفمبر 2026 21:56 الهيئة العامة للتطوير الدفاعي توقع مذكرة تفاهم مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركيةأأالرياض:أخبار 24تركياالهيئة العامة للتطوير الدفاعيالعلاقات السعودية التركيةالدفاعالتعليقاتأأخبار ذات صلة"المحتوى المحلي" تُحدث سياسة المشاركة الاقتصاديةالتجارة الخارجية تبدأ مراجعة التحايل على رسوم إغراق أقمشة الـPVCإنجاز 80% من مشروع إنشاء الأرصفة البحرية الإضافية بميناء جدة"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 2.4 مليار ريال