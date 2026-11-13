الرئيسية/اقتصادتعاون سعودي دنماركي لتطوير قطاع المياهاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الدنماركية في المملكة13 نوفمبر 2026 06:05آخر تحديث : 13 نوفمبر 2026 06:05الهيئة السعودية للمياه والملحقية التجارية الدنماركية أأالرياض:أخبار 24المياهالهيئة السعودية للمياهالاستثمارالدنماركالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق إطار سعودي أمريكي جديد للتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين"الحقيل": نستهدف إعادة تمويل عقاري بأكثر من 40 مليار دولارسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.1 ملياراتوزير الاستثمار: تراخيص المستثمرين الأجانب تقفز 110%