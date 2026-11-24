الرئيسية/اقتصادتفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027التنوع الاقتصادي يتصدر نتائج ميزانية 2027 مع استمرار الإنفاق على المشاريع24 نوفمبر 2026 17:41آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 19:01عرض ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2027 مقابل الأفق المتلألئ لمدينة الرياض، يرمز إلى التقدم والتنمية الاقتصادية.أأالرياض:أخبار 24التعليقاتأأخبار ذات صلةالجدعان: الأنشطة غير النفطية بلغت 57.7% وهو أعلى رقم بتاريخ المملكة"الوزراء" يقر ميزانية 2027 بإيرادات 1201 مليارًا ومصروفات 1392 مليارًانمو سجلات الذكاء الاصطناعي 31% خلال 2026النفط يتراجع قرب أدنى مستوى والذهب يواصل التعافي