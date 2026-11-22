الرئيسية/اقتصادتفاصيل مشروع نظام الضريبة التكميلية على الكيانات متعددة الجنسياتيتضمن حداً أدنى للضريبة بـ15% ويشمل المناطق الاقتصادية الخاصة22 نوفمبر 2026 13:33آخر تحديث : 22 نوفمبر 2026 13:51هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أأالرياض:أخبار 24المنشاتهيئة الزكاة والضريبة والجماركالضرائبالمنشات الصغيرةالتعليقاتأأخبار ذات صلةنمو الإيرادات التشغيلية 12% خلال سبتمبر.. وإصدار 6092 رخصة بناءإنتاج التمور بالمملكة يتجاوز مليوني طن في 2025"الحفر العربية" توقع عقداً بـ1.5 مليار مع عمليات الخفجي"زاتكا" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات سبتمبر وأكتوبر