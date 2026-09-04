الرئيسية/اقتصادتفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةيعزز النظام حماية المال العام وكفاءة الإنفاق ويدعم المحتوى المحلي4 سبتمبر 2026 17:13آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 18:04وزارة المالية السعوديةأأالرياض:أخبار 24المنافسات الحكوميةمجلس الوزراءالمشتريات الحكوميةوزارة الماليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةشرطان لتوثيق التصرفات غير الناقلة لملكية الأراضي البيضاء مجموعة stc و"الأبحاث والإعلام" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات الإنتاج الإعلامي في المملكة"تحالف" تتجاوز 45 مليار ريال في الصفقات والمبيعاتأسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2022