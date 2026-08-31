الرئيسية/اقتصادتوطين خدمات التقييم الوراثي وإطلاق المنصة الرقميةاعتماد أمريكي لبرنامج الثروة الحيوانية والسمكية 31 أغسطس 2026 17:29آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 17:291 / 4حفل توطين خدمات التقييم الوراثيأأالرياض:أخبار 24المنصات الالكترونيةالتوطينالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانيةوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلة28 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية في أغسطس"سكن" تملّك 8.1 ألف وحدة سكنية خلال 2025سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10.2 مليارات ريالشاحنات ذاتية القيادة لنقل البضائع عبر مدن المملكة بحلول 2030