الرئيسية/اقتصاد توقيع اتفاقيات مشروع "واصل الحرم" بقيمة بقيمة 5.6 ملياربهدف تطوير منظومة النقل والتنقل إلى المسجد الحرام8 نوفمبر 2026 23:09آخر تحديث : 8 نوفمبر 2026 23:26الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسةأأمكة المكرمة:أخبار 24مكةالنقلمكة المكرمةالمنطقة المركزية بمكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 2.7 مليار ريالخاصرغم وعود مراجعة التسعير.. تأمين المركبات يواصل الارتفاع"التصنيع" تسجل خسائر بـ1.33 مليار ريال في 9 أشهر"أديس" توقع عقود منصتين بحريتين في الهند بـ439.6 مليوناً