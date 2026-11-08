الرئيسية/اقتصاد توقيع اتفاقيات مشروع "واصل الحرم" بقيمة 5.6 مليار ريالبهدف تطوير منظومة النقل والتنقل إلى المسجد الحرام8 نوفمبر 2026 23:09آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 10:04الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسةأأمكة المكرمة:أخبار 24مكةالنقلمكة المكرمةالمنطقة المركزية بمكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةانخفاض أرباح "معادن" 24% إلى 1.7 مليار ريال بالربع الثالثأرباح "أديس" تتراجع 23% إلى 460 مليونًا في 9 أشهراستقرار أسعار النفط والذهب يواصل الصعودقطار الحرمين في المدينة.. فرص استثمارية بقطاعات متعددة