الرئيسية/اقتصادتوقيع اتفاقية مشروع "قرية إكسبو" الرياض بـ3.2 مليار ريالالمشروع يضم 2300 وحدة سكنية ويستوعب نحو 5500 ساكن 14 سبتمبر 2026 15:20آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 15:20حفل توقيع إكسبو 2030 الرياض اتفاقية مشروع مشترك لتطوير وتنفيذ "قرية إكسبو" أأالرياض:أخبار 24اكسبو 2020اكسبو 2030معرض اكسبوالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.1 ملياراتنائب أمير مكة يدشن أول روبوت صناعي سعودي"تحالف العربية للطيران" ناقل وطني جديد يدخل الخدمة وزير الطاقة: برنامجنا النووي سلمي وواضح وليس في المخابئ أو أعماق الجبال