الرئيسية/اقتصادتوقيع عقد تصميم لتطوير مطار الملك فهد الدولييشمل نطاق المشروع تصميم توسعة صالات المسافرين وتطوير المرافق13 سبتمبر 2026 21:54آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 21:54 الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام ورئيس شركة WSP أثناء توقيع عقد تصميم لتطوير مطار الملك فهد أأالدمام:أخبار 24الدماممطارات محليةمطارات الدماممطار الملك فهد الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةشراكة سعودية - سورية للمنصة الوطنية للمشتقات النفطية"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.8 مليارات"إنفاذ"يُشرف على بيع 194 عقارًا بـ420 مليون ريال خلال أسبوع"الغطاء النباتي" يطرح 103 فرص استثمارية بنصف مليار ريال