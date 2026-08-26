الرئيسية/اقتصادتوقيع عقود خدمية وإسكانية بـ 2.3 مليار في تبوكبرعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز26 أغسطس 2026 20:52آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 21:081 / 8حفل توقيع عقود المشاريع بقاعة الاستقبالات الرئيسيةأأتبوك:أخبار 24توقيع عقودامير منطقة تبوكالمشاريع التنمويةوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"هيئة المقاولين" تستكشف تقنيات البناء المتقدمة في فرنساطرح قواعد "ممارسة تمويل سلاسل الإمداد" لطلب مرئيات العموم سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 5.7 مليارات ريالمذكرة تفاهم بين إكسبو 2030 الرياض و"تنمية السياحة الفرنسية"