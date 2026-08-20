الرئيسية/اقتصادتوقيع 4 اتفاقيات لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات باستثمارات تجاوزت 4.35 مليار ريال 20 أغسطس 2026 23:48آخر تحديث : 20 أغسطس 2026 23:53توقيع 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات بحضور وزير الطاقةأأالرياض:أخبار 24الشركة السعودية لشراء الطاقةمشاريع السعوديةتوقيع اتفاقيةوزارة الطاقةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 5 ملياراتقبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد شركة "حامل المسك" "الربط الجوي" و"السعودية" يرفعان السعة المقعدية للرحلات الدوليةبدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات "الكرتون المقوّى" من الهند والصين