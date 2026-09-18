الرئيسية/اقتصادحائل تطلق مبادرة "بيت ومستقبل" لدعم الأسر المتنقلةتوفير مقومات حياة مستقرة وبناء مستقبل مستدام للأبناء19 سبتمبر 2026 00:56آخر تحديث : 19 سبتمبر 2026 00:561 / 3أمانة حائل تطلق مبادرة "بيت ومستقبل"أأحائل:أخبار 24التاجر المتنقلالتوظيفحائلوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةمنح الجمعيات التعاونية 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها مع النظام الجديداعتماد 812 مواصفة قياسية خليجية و25 لائحة فنيةالنفط يتراجع للجلسة الثالثة والذهب يرتفع بدعم الدولارالبيئة توقّع 5 شراكات لتعزيز الابتكار الزراعي والبيئي