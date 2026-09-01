الرئيسية/اقتصادخدمة شحن جديدة بميناءي جدة والملك عبداللهالخدمة الملاحية رقم 34 التي تُضاف إلى الموانئ السعودية2 سبتمبر 2026 01:06آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 01:06ميناء الملك عبدالله برابغأأجدة:أخبار 24الموانئالهيئة العامة للموانئميناء جدة الاسلاميميناء الملك عبداللهالموانئ السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجدعان يجري مباحثات دولية حول استقرار الاقتصاد العالمي"إدارة الدين" يصدر صكوكًا دولية بـ3.25 مليارات دولار"السعودية للمهندسين" تطلق بوابة لمتابعة الاعتمادات المهنية للكوادرعقد بـ1.3 مليار ريال لإعادة تأهيل وتشغيل 9 محطات بيئية