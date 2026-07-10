الرئيسية/اقتصادخدمة "Maersk MECL" تنضم لعمليات ميناء جدة الإسلاميتوسّع شبكة خدماته مع موانئ إقليمية وعالمية11 يوليو 2026 01:07آخر تحديث : 11 يوليو 2026 01:07ميناء جدة الإسلاميأأجدة:أخبار 24النقل البحريالولايات المتحدة الامريكيةالهيئة العامة للموانئجدةميناء جدة الاسلاميالتعليقاتأأخبار ذات صلة"فيتش" تُثبّت تصنيف المملكة عند A+ بنظرة مستقرةاعتماد قواعد تأسيس الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصةالسماح بقيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًا وضوابط لاستخدام "السعودية"الولايات المتحدة لن تفرض رسوماً جمركية جديدة على الطائرات