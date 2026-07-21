الرئيسية/اقتصاددعم التعاون الاقتصادي السعودي الأمريكي بـ 31 مبادرةخلال مناقشات مجلس التجارة والاستثمار 21 يوليو 2026 20:22آخر تحديث : 21 يوليو 2026 20:22مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكيأأالرياض:أخبار 24مبادراتالولايات المتحدة الامريكيةقطاع التجارةالاستثماراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة 26.6 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر في أسبوعانخفاض الإنفاق الأسبوعي 8.5% بإجمالي 13 مليار ريالسوق الأسهم يغلق منخفضًا 43 نقطة بتداولات 4.4 ملياراتوزير الطاقة يبحث مع مستشار الأمن القومي الهندي تطوير مجالات التعاون