الرئيسية/اقتصادرئيس "سالك" لـ"أخبار 24": لم نفعّل اتفاقيات الأزمات ولدينا نموذج استثمار مختلفالرميح: استثماراتنا تبنى على الاستباقية لا الأزمات27 أغسطس 2026 14:45آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 14:45الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" سليمان الرميحأأالرياض:سليمان العنزيالتجارةالزراعةالقمحسالكالتعليقاتأأخبار ذات صلةمن كرنفال بريدة إلى الأسواق العالمية.. صادرات التمور تقترب من المليارينالحقيل: تبوك تشهد حراكاً تنموياً ومشروعات نوعية تجاوزت 2.3 مليارالنفط يواصل التراجع والذهب يستعيد مكاسبهتأهيل شركات لتشغيل سيارات الأجرة العامة في المدينة