الرئيسية/اقتصاد"ريف السعودية" يطلق 5 مشاريع لتنمية قطاع النحل إنشاء محطات لإنتاج ملكات النحل والطرود20 أكتوبر 2026 00:45آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 00:45إنتاج ملكات النحل والطرودأأتبوك:أخبار 24الاسر المنتجةالمنتجاتالنحلبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامةالتعليقاتأأخبار ذات صلة "مبادرة مستقبل الاستثمار" تؤجل مؤتمرها العاشر إلى 2027"أرادَ السعودية" تنطلق من الرياض بمحفظة أراضٍ بقيمة 50 مليار ريال"السياحة" و"الاستثمار" تعتمدان أول مشاريع برنامج ممكنات الضيافةتدشّين المرحلة الأولى من مبادرة المتنزهات الزراعية المستدامة