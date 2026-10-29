الرئيسية/اقتصاد"ريمات" توقّع أول عقد لتشغيل وسائل التنقل البديلة في الرياضلتوفير خيارات إضافية للتنقل تسهّل الرحلات القصيرة29 أكتوبر 2026 17:02 شركة ريمات الرياض للتنمية توقع عقد مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وسائل التنقل البديلةأأالرياض:أخبار 24وسائل النقلدراجة ناريةسكوترريماتالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريالالشبيلي جراند مول يعلن بدء افتتاحه التجريبي بشكل تدريجي "المياه الوطنية" تنفذ مشروعين للصرف الصحي بالباحة بـ230 مليونارتفاع صادرات المملكة من الخدمات 6.9% خلال 2025