الرئيسية/اقتصاد"زاتكا" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات سبتمبر وأكتوبرفي موعدٍ أقصاه 30 من شهر نوفمبر21 نوفمبر 2026 17:33آخر تحديث : 21 نوفمبر 2026 17:41إقرار ضريبي معروض على تطبيقأأالرياض:أخبار 24هيئة الزكاة والضريبة والجماركضريبة القيمة المضافةالضريبة الانتقائيةمخالفات ضريبة القيمة المضافةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمخاوف الإنفاق والعوائد تهزّ أسهم الذكاء الاصطناعيسنابل الذرة تكسو سهول تهامة عسير بالخضرة استعدادًا لموسم الحصادجمعية القلب وأسترازينيكا تعززان الابتكار في الرعاية القلبيةمباحثات سعودية تركية لتعزيز التعاون في العمل المناخي