الرئيسية/اقتصاد"زاتكا" تدعو المنشآت لتقديم إقرارات يوليو غرامات التأخر تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة المستحقة21 أغسطس 2026 03:01آخر تحديث : 21 أغسطس 2026 03:01"زاتكا" تدعو المنشآت لتقديم إقرارات يوليو قبل 31 أغسطسأأالرياض:أخبار 24هيئة الزكاة والضريبة والجماركضريبة القيمة المضافةالضريبة الانتقائيةالسلعالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقيع 4 اتفاقيات لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات "سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 5 ملياراتقبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد شركة "حامل المسك" "الربط الجوي" و"السعودية" يرفعان السعة المقعدية للرحلات الدولية