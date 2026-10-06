الرئيسية/اقتصاد"زاتكا" تدعو لتقديم نماذج استقطاع سبتمبر قبل 10 أكتوبر1% غرامة عن كل 30 يوم تأخير في ضريبة الاستقطاع6 أكتوبر 2026 03:00آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 03:00هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)أأالرياض:أخبار 24هيئة الزكاة والضريبة والجماركضريبة القيمة المضافةالغرامات الماليةالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق شركة "مرافد" لتطوير وتمكين البنية التحتية في الرياض"السعودية لإعادة التمويل" توقع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري "موانئ" تطلق نظام تشغيل المحطات متعددة الأغراض في المملكةفرص استثمارية في مشاريع سعودية كبرى بـ"سيتي سكيب 2026"