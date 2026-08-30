الرئيسية/اقتصاد"سابتكو" توقع عقد النقل المدرسي بالجبيل لـ5 سنواتبقيمة 470 مليون ريال شاملًا ضريبة القيمة المضافة30 أغسطس 2026 11:56آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 11:56إحدى حافلات الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكوأأالجبيل:أخبار 24الهيئة الملكية بالجبيل وينبعالجبيلسابتكوالنقل المدرسيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوكبا": المحاسب مسؤول عن التقارير والمعلومات التي يصادق عليهانمو إيرادات تجارة الجملة والتجزئة 3.2% في الربع الثانيمصرف الإمارات المركزي يجري تفتيشًا بفروع بنك مصر مهرجان العنب ينشط اقتصاد القصيم