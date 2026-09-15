الرئيسية/اقتصاد"ساما" تعلن بدء قبول "مدى" في قطر و"هميان" بالسعوديةالخطوة تعزز التكامل الخليجي وتوسع نطاق قبول البطاقات الوطنية15 سبتمبر 2026 17:08آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 17:08جانب من الاحتفال ببدء القبول التدريجي لبطاقات «مدى» في قطر و«هميان» في السعوديةأأالرياض:أخبار 24بطاقات مدىالبنك المركزيقطرساماالتعليقاتأأخبار ذات صلةبرق تغلق جولة استثمارية من الفئة (Series A) بقيمة 329,5 مليون دولار التبادل التجاري بين المملكة ومصر يتجاوز 82 مليار دولار حصر تنفيذ التصرفات العقارية بحائل والشرقية على السجل العقاريأسعار المنتجين ترتفع 5.3% في يوليو