الرئيسية/اقتصاد"ساما" يرخص لـ"ملاءة" لمزاولة خدمات المدفوعاتإجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة خدمات المدفوعات في المملكة 33 شركة22 يوليو 2026 18:42آخر تحديث : 22 يوليو 2026 19:08جوال على جهاز شبكة خلال عملية دفع مبلغ مالي أأالرياض:أخبار 24التقنيةالبنك المركزي السعوديالاقتصاد السعوديساماالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.7 مليارات"العربية للأنابيب" توقع عقدًا مع "أرامكو" بقيمة 68 مليون ريالبنك البلاد يقر توزيع 750 مليون ريال أرباحًا نقدية عن النصف الأول"إنفاذ" يطرح 541 أصلًا عقاريًا للبيع الشهر المقبل