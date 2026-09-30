الرئيسية/اقتصادسجلات "التجارة" تحقق ارتفاعًا 20% بأنشطة الترجمة إجمالي عدد السجلات التجارية يرتفع إلى 7,964 سجلًا30 سبتمبر 2026 17:38آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 17:38إحدى العاملات بنشاط الترجمة الفورية تمارس عملهاأأالرياض:أخبار 24التجارةمنطقة الرياضالسجلات التجاريةوزارة التجارةالترجمةمنطقة مكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتراجع طفيف لسوق الأسهم بتداولات نحو 4.2 مليار ريالطيران الرياض يوقع اتفاقية لتأسيس مركز للتحكم بالحمولةبطالة السعوديين عند 6.5%.. وصافي الاستثمار الأجنبي 19.1 مليارالنفط يتجاوز 103 دولارات للبرميل والذهب يستقر