الرئيسية/اقتصاد"سكن" تملّك 8.1 ألف وحدة سكنية خلال 2025تجاوز أثرها التراكمي توفير المسكن لـ50 ألف أسرة 31 أغسطس 2026 18:37آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 18:37مؤسسة الإسكان التنموي الأهليةأأالرياض:أخبار 24ولي العهد الأمير محمد بن سلمانتبرعاتبرنامج الاسكان التنمويالوحدات السكنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة28 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية في أغسطسسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10.2 مليارات ريالتوطين خدمات التقييم الوراثي وإطلاق المنصة الرقميةشاحنات ذاتية القيادة لنقل البضائع عبر مدن المملكة بحلول 2030