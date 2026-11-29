الرئيسية/اقتصاد"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 1.9 مليار ريال أقفل المؤشر عند مستوى 10009.22 نقطة29 نوفمبر 2026 17:10آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 17:10أغلق مؤشر الأسهم السعودية على ارتفاع بمقدار 85.57 نقطةأأالرياض:أخبار 24سوق الأسهمهيئة سوق المالالاقتصاد السعوديتداولمؤشر الأسهم السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة و6 دول في أوبك+ تؤكد التزامها باستقرار أسواق الطاقةنمو قطاع التشييد والبناء 5% خلال الربع الثاني 2026الوكالات التجارية تنمو 4% وتتجاوز 9 آلاف قيد"سير" لإطلاق منصة رقمية متكاملة لتمويل السيارات