الرئيسية/اقتصادسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 2.9 مليار ريالبلغت كمية الأسهم المتداولة 160 مليون سهم6 سبتمبر 2026 17:33آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 17:34مؤشر الأسهم السعودية الرئيسأأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديسوق الاسهمارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الطاقة" توقّع مذكرة لإنشاء محطة ضغط وتوزيع الغاز بالشرقيةخاصالعقار في أسبوع... 3276 صفقة بقيمة تجاوزت 1.7 مليار ريال"الشؤون الاقتصادية" يستعرض الخطوات القادمة لتحول القطاع الصحي"القدية" و"كليفلاند كلينك" تتعاونان لتطوير الطب الرياضي في المملكة