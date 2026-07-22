الرئيسية/اقتصاد"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.7 ملياراتبلغت كمية الأسهم المتداولة 167 مليون سهم22 يوليو 2026 16:44آخر تحديث : 22 يوليو 2026 16:44تداولات سوق الأسهم السعوديأأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديشركة ارامكوسوق الاسهمالشركات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"العربية للأنابيب" توقع عقدًا مع "أرامكو" بقيمة 68 مليون ريالبنك البلاد يقر توزيع 750 مليون ريال أرباحًا نقدية عن النصف الأول"إنفاذ" يطرح 541 أصلًا عقاريًا للبيع الشهر المقبل النفط يتجاوز مجددا عتبة 95 دولارا والذهب يقترب من ذروة أسبوعين