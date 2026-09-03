الرئيسية/اقتصاد"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.8 مليارات بلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم3 سبتمبر 2026 16:37آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 16:37مؤشر سوق الأسهم السعوديأأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديسوق الاسهمتداولارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتأسيس جمعية مصنعي الإنارة غير الربحية لتوطين القطاع ودعم التصدير"جادة 30" بمكة.. منصة تمكّن رواد الأعمال وتحول الأفكار لمشاريع مستدامة"الأمن الغذائي" تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن من القمحمصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك من الشريحة الثانية مقومة بالدولار