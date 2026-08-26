الرئيسية/اقتصادسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 5.7 مليارات ريالبلغت كمية الأسهم المتداولة 306 ملايين سهم26 أغسطس 2026 16:34آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 16:34مؤشر الأسهم السعوديةأأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديسوق الاسهمالاقتصاد السعوديارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمذكرة تفاهم بين إكسبو 2030 الرياض و"تنمية السياحة الفرنسية""المربع الجديد" تعقد شراكة بمليار ريال لتطوير مستشفى في الرياضإقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية يقفز 130%إضافة خدمة الشحن RC2 التابعة لشركة ONE إلى ميناء جدة الإسلامي