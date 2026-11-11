الرئيسية/اقتصاد"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا عند مستوى 10308 نقاط بمقدار 140.27 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.11 نوفمبر 2026 16:35آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 16:35مستثمرون سعوديون يراقبون عن كثب تحركات سوق الأسهم على الشاشات في الرياض.أأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديسوق الاسهمالتعليقاتأأخبار ذات صلةطرح 3 مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بسعة 3200 ميجاواطارتفاع النفط والذهب وسط مخاوف التوترات والتضخمالرياض وطشقند تبحثان فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات الكهرباء