الرئيسية/اقتصاد"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 2.6 مليار ريال ليصل إلى مستوى 10361 نقطة11 أكتوبر 2026 16:26آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026 16:26شخصان يجلسان أمام شاشات إلكترونية تعرض معلومات سوق الأسهم في السوق المالية السعوديةأأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديسوق الاسهمالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبديوي: تسريع استكمال الاتحاد الجمركي يعزز تنافسية اقتصادات دول المجلس"إنفاذ" يشرف على 28 مزادًا عقاريًا بمبيعات 150 مليون ريالانطلاق المؤتمر العالمي للبترول في الرياض"إعمار" تقبل استقالة النويصر وتعين الحمدان عضوا منتدبا