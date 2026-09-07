الرئيسية/اقتصاد"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 ملياراتبلغت كمية الأسهم المتداولة 195 مليون سهم7 سبتمبر 2026 16:30آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 16:35تداولات سوق الأسهم السعوديأأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديسوق الاسهمتداولارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"موانئ" تمدد الإعفاء من أجور تخزين بضائع الترانزيت حتى نوفمبرالمملكة ضيف شرف معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارةصندوق الموارد البشرية يستثمر 1.96 مليار ريال لتأهيل 16 ألف مواطنصندوق الاستثمارات يطلق شركة لإنشاء وجهة ساحلية وسكنية بالخفجي