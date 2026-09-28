الرئيسية/اقتصادسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 مليار ريالبلغت كمية الأسهم المتداولة 191 مليون سهم28 سبتمبر 2026 17:05آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 17:05مؤشر الأسهم السعودية أأالرياض:أخبار 24السوق السعوديالاقتصادسوق الأسهمالسعوديةالأسواق الماليةهيئة السوق الماليةمؤشر الأسهم السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق 5 برامج لتأهيل الخريجين للعمل في القطاع المالي"البنوك" تطلق حملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةتحالف "نقل المياه" و"أكوا" يدرس مشروعات مائية في سوريامصدر: المملكة تستأنف تصدير النفط عبر خط شرق - غرب