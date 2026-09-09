الرئيسية/اقتصاد"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.8 ملياراتبلغت كمية الأسهم المتداولة 181 مليون سهم9 سبتمبر 2026 16:32آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 16:33تداولات سوق الاسهم السعودي أأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديسوق الاسهمتداولارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةطرح 1000 أصل عقاري للبيع عبر 73 مزادًا في مناطق مختلفة"الأوقاف" تحقق 1.83 مليار ريال عوائد تراكمية لأموال العقارات الموقوفةالنفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مع احتدام الصراع بالشرق الأوسط"البلديات": التمديد المبكر للعقود يعزّز استدامة المشاريع