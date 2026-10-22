الرئيسية/اقتصاد"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال ليصل عند مستوى 9695 نقطة 22 أكتوبر 2026 16:43آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 16:43رجلان بالزي الخليجي التقليدي يتابعان ويناقشان مؤشرات السوق المالية المعروضة على شاشة كبيرة.أأالرياض:أخبار 24ارامكوسوق الاسهم السعوديسوق الاسهمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"السعودي للتنمية" يمول مشروعات في 11 دولة بـ1.7 مليار ريالخاص"نادك" تعتزم استثمار مليار ريال في مشاريع زراعية بحائلانطلاق المعرض السعودي الباكستاني للعقار 2026 في لاهور ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء 2.2% خلال سبتمبر