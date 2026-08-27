الرئيسية/اقتصادسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 5 مليارات ريالبلغت كمية الأسهم المتداولة 250 مليون سهم27 أغسطس 2026 16:52آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 16:52مؤشر الأسهم السعودية أأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديشركة ارامكوسوق الاسهمارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"موانئ" تمدد الإعفاء من أجور التخزين في ميناءَي الدمام والجبيل"شور دلني الشرقية 2026" يدخل غينيس بـ523 استشارةبدء طلب التأهيل لمشروع بوليفارد ضاحية الملك فهدخاصرئيس "سالك" لـ"أخبار 24": لم نفعّل اتفاقيات الأزمات ولدينا نموذج استثمار مختلف