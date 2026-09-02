الرئيسية/اقتصاد"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا 88 نقطة بتداولات 4.2 ملياراتبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم2 سبتمبر 2026 16:33آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 16:33Two people seated in front of electronic displays showing stock market information at the Saudi Exchange.أأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديسوق الاسهمتداولارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستثمارات لرأس المال الجريء بـ293 مليون دولار في ثالث أيام "ليب 26"الجدعان: الاقتصاد العالمي بحاجة لتعزيز مرونته ضد الصدماتالنفط يواصل مكاسبه والذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ 3 أسابيعخدمة شحن جديدة بميناءي جدة والملك عبدالله