الرئيسية/اقتصادسوكبا: إلزامية اجتياز البرنامج التأهيلي للاستشارات الماليةالقواعد الجديدة تدخل حيز النفاذ نهاية يوليو 2026 15 يوليو 2026 13:51آخر تحديث : 15 يوليو 2026 13:51الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينأأالرياض:أخبار 24الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينهيئة المحاسبينالاستشاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"موانئ" تدعم سلاسل الإمداد بسفن الدحرجة في جدةاتفاقية لتوطين صناعة حلول الغاز الطبيعي المضغوط في سديروزير النقل يبحث تعزيز التعاون اللوجستي مع إندونيسياارتفاع أسعار المنتجين بالمملكة 7.5% خلال مايو