الرئيسية/اقتصاد"سير" لإطلاق منصة رقمية متكاملة لتمويل السياراتدون الحاجة إلى زيارة الفروع.. وبموافقات مسبقة وأسعار تنافسية29 نوفمبر 2026 12:48آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 12:48اتفاقية بين "سير" و"تموّل" لتسهيل خيارات تمويل السياراتأأالرياض:أخبار 24شركة سيرشركة سير الوطنية للسياراتتمويلالتعليقاتأأخبار ذات صلةترسية 15 عقدًا استثماريًا في الخفجي بأكثر من 49 مليون ريال"جاز" تتسلم أمر شراء من "أرامكو" لتوريد منصات غازالمدينة المنورة ثالث أكبر منتج للتمور في المملكةشراكات سعودية بريطانية لدعم نمو قطاع الصناعات العسكرية