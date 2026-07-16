الرئيسية/اقتصادشراكات سعودية كورية لدعم الابتكار والاستثمار التقنيتوسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي17 يوليو 2026 01:03آخر تحديث : 17 يوليو 2026 01:03وزير الاتصالات عبدالله السواحه ووزير الداخلية والسلامة في كوريا يون هو-جونغأأسول:أخبار 24التقنيةوزير الاتصالات وتقنية المعلوماتالذكاء الاصطناعيكوريا الجنوبيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالإنفاق التنموي للأوقاف يتجاوز 200 مليون ريالبدء تنفيذ نظام رقمي موحد لمشاريع "مطار الملك سلمان""سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.3 ملياراتاتفاقية "سعودية صينية" لتطوير مشروع للهيدروجين والأمونيا الخضراء