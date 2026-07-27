الرئيسية/اقتصادشراكات لتدريب وتوظيف 8500 كادر وطني في القصيمالتقرير الإحصائي يعكس تميز المنطقة في برامج التوطين28 يوليو 2026 02:45آخر تحديث : 28 يوليو 2026 02:451 / 9جانب من مراسم توقيع مذكرات التفاهمأأالقصيم:أخبار 24التوظيفوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةامير القصيمالقصيمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أمير المدينة": موسم التمور انطلاقة جديدة ترفع التنافسيةالعقار: لا متطلبات جديدة على الوسطاء لتجديد الرخصةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.4 مليارات ريال"بروكفيلد" تُطلق صندوقًا استثماريًا بملياري دولار في المملكة والشرق الأوسط