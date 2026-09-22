الرئيسية/اقتصادشراكة بين "سار" و"ألستوم" لتعزيز كفاءة نقل البضائعتوقيع عقد بقيمة 22 مليون يورو لمدة خمس سنوات22 سبتمبر 2026 17:11آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 17:11وزير النقل م. صالح الجاسر والرئيس التنفيذي لـ"ألستوم" خلال توقيع عقد الشراكةأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030الخطوط الحديدية السعودية سارألستومالخطوط الحديدية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزارة الطاقة تفند ادعاءات وزير الطاقة العراقي حول شراء 25 ناقلة نفط مصادر: استئناف تشغيل خط أنابيب شرق - غربالذكاء الاصطناعي يتصدر نمو السجلات التجارية بـ31% 793 مليار دولار رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج