الرئيسية/اقتصادشراكة سعودية - سورية لتشغيل منصة وطنية للمشتقات النفطية"كاشن" السعودية تتولى تطوير وتشغيل الحلول التقنية للمنصة 13 سبتمبر 2026 22:29آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 23:00توقيع اتفاقية بين وزارة الطاقة السورية وشركة كاشن السعوديةأأدمشق:أخبار 24الطاقةسورياالعلاقات السعودية السوريةوزارة الطاقةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقيع عقد تصميم لتطوير مطار الملك فهد الدولي"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.8 مليارات"إنفاذ"يُشرف على بيع 194 عقارًا بـ420 مليون ريال خلال أسبوع"الغطاء النباتي" يطرح 103 فرص استثمارية بنصف مليار ريال