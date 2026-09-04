الرئيسية/اقتصادشرطان لتوثيق التصرفات غير الناقلة لملكية الأراضي البيضاء ضمان حق الدولة في استيفاء الرسوم وعدم التأثير في تطوير الأرض4 سبتمبر 2026 16:39آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 17:00الأراضي البيضاءأأالرياض:أخبار 24مجلس الوزراءرسوم الاراضي البيضاءالعقاراتالاراضي البيضاءالتعليقاتأأخبار ذات صلةتفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةمجموعة stc و"الأبحاث والإعلام" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات الإنتاج الإعلامي في المملكة"تحالف" تتجاوز 45 مليار ريال في الصفقات والمبيعاتأسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2022