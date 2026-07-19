الرئيسية/اقتصادشركة تابعة لـ"SRMG" و"ثمانية" توقعان اتفاقية خدمات إعلامية وإعلانيةفي إطار استراتيجية الطرفين لتعزيز حضورهما في سوق الإعلان19 يوليو 2026 10:38آخر تحديث : 19 يوليو 2026 10:48واجهةت المقر الرئيسي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلامأأالرياض:أخبار 24المجموعة السعودية للابحاث والاعلامالتعليقاتأأخبار ذات صلةأرباح "موبايلي" في الربع الثاني تتجاوز 900 مليون ريالبمزادات وفعاليات.. انطلاق موسم تمور المدينة غدًا23 فرصة استثمارية لتنمية الأنشطة التجارية بالشمالية1.6 تريليون ريال صفقات عقارية منذ إطلاق نظام الوساطة