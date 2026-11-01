الرئيسية/اقتصادشطب قيد النشاط التجاري حال عدم الترخيص خلال 90 يومًا"التجارة" تُشدد على الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية1 نوفمبر 2026 16:10آخر تحديث : 1 نوفمبر 2026 16:10مقر وزارة التجارة في الرياضأأالرياض:أخبار 24السجل التجاريإلغاء التراخيصوزارة التجارةالنشاط التجاريالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يتراجع 83 نقطة بتداولات 3.1 مليارات ريال "أوبك+" تبقي مستويات إنتاج النفط دون تغيير في ديسمبرأرباح "علم" تصعد 39% إلى 778 مليون ريال"إتمام" ينجز نحو 2900 طلب للتطوير العقاري لدعم المعروض السكني