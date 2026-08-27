الرئيسية/اقتصاد"شور دلني الشرقية 2026" يدخل غينيس بـ523 استشارةخلال أقل من 8 ساعات في اليوم الأول 27 أغسطس 2026 16:45آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 16:451 / 5"شور دلني الشرقية 2026أأالدمام:أخبار 24امانة المنطقة الشرقيةموسوعة غينيسهيئة المنشات الصغيرة والمتوسطةرواد الاعمالالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء طلب التأهيل لمشروع بوليفارد ضاحية الملك فهدخاصرئيس "سالك" لـ"أخبار 24": لم نفعّل اتفاقيات الأزمات ولدينا نموذج استثمار مختلفمن كرنفال بريدة إلى الأسواق العالمية.. صادرات التمور تقترب من المليارينالحقيل: تبوك تشهد حراكاً تنموياً ومشروعات نوعية تجاوزت 2.3 مليار